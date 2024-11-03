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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة عربية إسلامية بشأن غزة ولبنان

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم/ الأحد/ دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز؛ للمشاركة في قمة عربية إسلامية تستضيفها الرياض بشأن تطورات الأوضاع في غزة ولبنان واستمرار العدوان الإسرائيلي.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لسفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد عبد العزيز الشمري، الذي سلم دعوة المشاركة في القمة.
وأشار البيان إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية، والتأكيد على تنسيق المواقف ومواجهة التحديات الراهنة؛ بما يحقق المنفعة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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