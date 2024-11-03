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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض بوسط البلد ، دون تسجيل أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض  ، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة اطفاء إطفاء إلى موقع الحادث،  تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية

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