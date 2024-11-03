تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض بوسط البلد ، دون تسجيل أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض ، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة اطفاء إطفاء إلى موقع الحادث، تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية