تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض بوسط البلد ، دون تسجيل أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض ، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة اطفاء إطفاء إلى موقع الحادث، تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية
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إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض بوسط البلد ، دون تسجيل أي إصابات.
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود نشب بمخلفات بموقف عبدالمنعم رياض بوسط البلد ، دون تسجيل أي إصابات.