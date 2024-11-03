برلماني في طلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية يغرقان فى شبر مية سنويا بالأمطار

قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومن خلال وزارة التنمية المحلية تخرج علينا سنوياً مع قدوم موسم الشتاء لتؤكد أنه تم رفع حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي طوارئ في حالة الطقس الفترة المقبلة وأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات بدأت في المتابعة لشكل الاستعدادات والإجراءات لمواجهة أيه تغيرات الجو الفترة المقبلة وأن جميع المحافظات جاهزة لمواجهة الطقس السيئ.

وأكد "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأحمد كوجك وزير المالية أن هذا الكلام هو للشو الاعلامى فقط وأكبر دليل على ذلك أن محافظات الوجه البحرى بصفة عامة وكل من محافظتى الإسكندرية والبحيرة تعانى أشد المعاناة من الطقس السيئ خلال موسم الشتاء، مشيراً إلى أن البحيرة والإسكندرية يغرقان سنوياً فى شبر مية بسبب هطول السيول والأمطار.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن أسفه الشديد لاستمرار عمال النظافة فى استخدام الأدوات البدائية ومنها المقشات للتخلص من مياه الأمطار واستمرار تعطل بالوعات الصرف الصحى وعدم وجود خطط للاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى الزراعة مطالبا من الحكومة مضاعفة الموارد المالية المخصصة للمحافظات حتى تكون لديها القدرة على الحد من الاثار السلبية لهطول السيول والأمطار.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين آلدين عن أمله فى الا تغرق كل من محافظتى البحيرة والإسكندرية فى شبر مية بسبب الطقس السيئ كما يحدث سنوياً مطالباً من الحكومة تقديم جميع التسهيلات واتخاذ جميع الاجراءات لمساندة ودعم محافظتى البحيرة والاسكندرية خلال موسم الشتاء الحالى للتغلب على الاثار السلبية لهطول السيول والإمطار عليهما.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وجهت كل الأجهزة المعنية بالمحافظات لرفع حالة الطوارئ لمواجهة أية تغيرات في حالة الطقس محتملة وهناك توجيهات للمحافظين بضرورة إجراء مراجعة دورية للإنارة والتعاون بين كل القطاعات الحيوية في كل المحافظات.