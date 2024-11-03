"بحوث الصحراء" يشارك في معرض "أجري تك" 2024

شارك مركز بحوث الصحراء، في معرض "أجري تك" 2024، الذي يُعتبر من أبرز المعارض الزراعية المتخصصة في مصر وحدثاً رائداً في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية.

وأوضح الدكتور حسام شوقي رئيس المركز أن المعرض يهدف إلى تعزيز الإستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، حيث يجذب مجموعة متنوعة من المتخصصين في المجال الزراعي للبحث عن حلول جديدة تعزز الإنتاجية وتساهم في تحسين الاستدامة الزراعية.

وأشار إلى أن المركز استعرض جهوده في استصلاح الأراضي، تحسين خصوبة التربة، واستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتنمية المجتمعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتركزت هذه الجهود بشكل خاص على سيناء ومطروح، حيث تم إنشاء تجمعات زراعية جديدة مع توفير المياه عبر محطات التحلية وإدخال تقنيات الري الحديثة.

كما قدم المركز مبادراته في دعم المزارعين من خلال التدريب على تقنيات الزراعة المستدامة والتعامل مع الأراضي المالحة، بما في ذلك إنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الزراعية، وهي جهود تتماشى مع خطة مصر لاستصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.