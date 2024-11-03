زلزال بقوة 1.6 ريختر يضرب الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية في البلاد بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، على عمق 5 كم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران، فجر اليوم الأحد.

وقع الزلزال على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5:15 فجر اليوم (التوقيت المحلي).

وقال حاكم مدينة كرمسار، رضا خاني في تصريح صحفي إن الزلزال أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه إلا أن التيار الكهربائي عاد لاحقا إلى معظم أجزاء المدينة.

وأشار إلى أن صوت الزلزال كان رهيبا وعلى المواطنين "مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم".