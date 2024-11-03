الأنبا باخوم يلتقي خدام التربية الدينية بكنائس القاهرة

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أمس السبت، خدام التربية الدينية، بكنائس القاهرة، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

أقيم اللقاء بكنيسة عذراء السجود، بشبرا، بحضور القمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، ومحسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وخدام التربية الدينية، من مختلف كنائس القاهرة.

وألقى المطران محاضرة اليوم بعنوان "الرجاء في حياة الخادم"، موضحًا معنى الرجاء، ومصدره، وعلاقته بحياتنا، وتأثيره على الخادم.

وأشار الأنبا باخوم إلى الرجاء كفضيلة إلهية، مؤكدًا أهمية الرجاء في مواجهة اليأس، كما عرض الأب المطران بعض النقاط الخاصة للخدام، حتى يكونوا أشخاصًا، تحمل الرجاء لمن حولهم