رئيس جودة التعليم: ثقافة تستيف الورق انتهت والهيئة شريكة مع المؤسسات وليست رقيبة عليها

قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه تم إدراج 800 مؤهل معتمد لدى الهيئة بالتنسيق مع الأزهر والتعليم العالي مع السعي لإدراج مؤهلات أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد: الهيئة تم إنشائها عام 2007 وبها 3 قطاعات التعليم العالى والأزهر والتعليم قبل الجامعى مع إنشاء قطاعين آخرين قطاع الإطار الوطنى للمؤهلات وقطاع اعتماد المؤسسات الأكاديمية، لافتا الى أن الإطار الوطنى للمؤهلات منظومة بدأت العمل عليه منذ أكثر من 10 سنوات فى الهيئة ويتم تفعيل الإطار الوطنى للمؤهلات من خلال منصة تم إطلاقها.

وأشار إلى أن الهيئة شريكة مع المؤسسات التعليمية وليست رقيبة عليهم، مؤكدا أن ثقافة تستيف الورق في الجودة انتهت.

المؤتمر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.