طلاب جامعة عين شمس يبدعون فى تصميم وصناعة روبوتات مدمجة

طلاب ميكاترونكس عين شمس يبدعون فى تصميم وصناعة روبوتات مدمجة تساعد على تحسين كفاءة العمل فى المرافق الصحية وتوصيل المواد الطبية بنظام القيادة الذاتية مما يساهم فى علاج الحالات المرضية ورفع الكفاءة المهنية والتعامل مع الطالبات العالية من خلال التوجية والدمج باستخدم احدث المقتنيات والانظمة الملاحية الحديثة للوصول وانجاز المهمام المطلوبة فى اسرع وقت مطلوب دون أى أعباء على القوة البشرية .

استطاع ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم إﺑﺮاهيم طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس وزملائه ان يبدعوا فى تصميم وصناعة روبوتات مدمجة تساعد على تحسين كفاءة العمل فى المرافق الصحية وتوصيل المواد الطبية بنظام القيادة الذاتية مما يساهم فى علاج الحالات المرضية ورفع الكفاءة المهنية والتعامل مع الطالبات بالمرافق الصحية المختلفة من خلال التوجية والدمج باستخدم احدث المقتنيات والانظمة الملاحية الحديثة للوصول وانجاز المهمام المطلوبة فى اسرع وقت مطلوب دون اى اعباء على القوة البشرية.

المشروع هو اسطول ذكي لتحديد الربوت الذي سيتولي مهمة التوصيل من اجل تنسيق وتوجيه الروبوتات بشكل افضل يمكن للاطباء طلب طلبات التوصيل من خلال تطبيق جوال وسيتم ارسال الروبوت الاقرب الي منطقة التوصيل لاكمال المهمة.

يقول الطالب ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم أن الفكرة نشأت بعد تفكيرعميق فى العديد من المشكلات التى يتعرض لها المرضى والاطباء والعاملين بمجال الرعاية الطبية فى صعوبة التواصل بينهم .

كانت فكرة المشروع هى روبوتات توصيل طبية ذاتية القيادة وهو السيستم المسؤول عن نقل عينات الدم داخل المرافق الطبية لحل تلك الازمة التى يتعرض لها الكثيرون ولايمكن حلها لصعوبة الوصول اليها وارتفاع تكلفتها .

بدأنا رحلتنا بإجراء بحث مكثف حول التحديات المختلفة فى مثل هذه الظروف و قمنا بدراسة آلياتها وطبيعة الأدوات المستخدمة لتحديد المتطلبات المحددة لها وكيفية التعامل مع الظروف المختلفة ثم قمنا بتصميم العديد من النماذج الأولية واختبار آلياتها بالتعاون مع كامل فريق العمل والمكون من :

(ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم إﺑﺮاهيم- ﻣﺎرتينا ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺎدل- ﻣﺮيم ﺳﺎﻣﻰ ﻧﺼﻴﻒ- ﻣﺎركو سمير فهمى- ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﺎم ﻛﻤﺎل- ﺑﻮﻻ اﻳﻤﻴﻞ ﺻﺎﺑﺮ- كيرﻟﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺎل)

وتحت إشراف/ دكتور محمد ابراهيم محمد حسن رئيس قسم ميكاترونكس بالجامعة لنبدع فى انجاز مهمتنا على افضل وجه لنقدم مشروعا وهو : mult agent medical delivery robot system وعنوان الموضوع باللغة العربية هو: روبوتات توصيل طبية ذاتية القيادة وهو السيستم المسؤول عن نقل عينات الدم داخل مستشفى الدمرداش حاليا والمكون من 2 روبورت حيث يتمكن الروبوت الاقرب بينفذ عمليه النقل من خلال الاحدثيات الخاصة به والمتصلة بالهاتف المحمول لاتنفيذ المهمة بكل دقة ونجاح .

يتمثل المشروع فى روبوتات توصيل المواد الطبية في اسطول من الروبات الطبية ذاتية القيادة ويتكون الاسطول من مجموعة من الروبوتات المصصمة خصيصا لعمليات توصيل الموادالطبية فى المستشفيات والتى تتميز بكفاءة الاداء والسلامة والامان .

كما يوفر نظام ادارة اسطول ذكي الوقت والمجهود للادارة من خلال أدارة الروبوتات وتوجييها ومراقبة ادائها ومتابعة حالة التواصل كما يتيح النظام للمستخدمين طلب توصيل المواد الطبية بشكل أفضل .

يساهم في تحسين الكفاءة والسلامة في عمليات توصيل المواد الطبية فى المستشفيات الجهات والفئات المستفيدة من المشروع مثل المستشفيات من خلال تحسين كفاءة العمل وزيادة السلامة وتحسين تجربة المريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية .

يستفيد العاملون فى مجال الرعاية من المشروع من خلال تقليل عبء العمل وتحسين ظروف ظروفها والبيئة المحيطة للبنية الطبية .

كما يستفيد المريض من المشروع بتقليل وقت الانتظار لنتائج الاختبارات وتحسين جودة الرعاية .

يهدف مشروع روبوتات توصيل طبية متعددة الوكلاء الي تطوير أسطول من الروبوتات الطبية ذاتية القيادة التي يمكنها توصيل عينات الدم والمواد الاخرى في جميع انحاء مستشفي جراحة القلب بالدمرداش .

يستخدم المشروع لتحديد الربوت الذي سيتولي مهمة التوصيل من اجل تنسيق وتوجيه الروبوتات بشكل افضل يمكن للاطباء طلب طلبات التوصيل من خلال تطبيق جوال وسيتم ارسال الروبوت الاقرب الي منطقة التوصيل لإكمال المهمة.

وتتمتع الروبوتات بمميزات امان متقدمة بما في ذلك نظام ملاحةعلي المستوي يمكنة تحديد اسرع مسار للوصول الي الموقع المستهتدف ونظام تجنب العوائق ليضمن سلامة الروبوتات والبشر والبيئة المحيطة ويمكن للاطباء ايضا الوصول الي مقصورة الروبوتات باستخدام بطاقات RFID

يستخدم الروبوت المصعد للوصول الي مستويات مختلفة من المستشفي كما يعطي الروبوت الاولوية للتسليم الي المناطق ذات الاولوية العالية مثل وحدة العناية المركزة بالاضافة الى ان الربوت يتعامل مع المواقف الطارئة مثل انخفاض مستوي البطارية بأرسال رسالة الي تطبيق الهاتف المحمول ومن خلال خوارزميات تخصيص المهام فى الاعتبار مستوي البطارية علاوة علي ذلك عندما يصل روبوت الي مستوي منخفض من البطارية سيذهب تلقائيا الي محطة الشحن.

الهدف العام من المشروع هو روبوتات توصيل المواد الطبية وتحسين الكفاءة والسلامة في عمليات توصيل المواد الطبية في المستشفيات ومعالجة المشكلات والتي تتمثل فى طلب الرعاية الصحية واخذ فى الزيادة علي مستوي العالم كل عام وفي اوقات الازمات مثل الاوبئة ويتعرض العاملون فى مجال الرعاية الصحية لضعوط هائلة تؤثر علي رفاهيتهم وجود ة عملهم مما يزيد من خطر حدوث خطأ بشري قد يؤثر علي المريض مثل سوء مكافحة العدوي لذلك هناك حاجة الي دمج الربوتات المستقلة مع الحد الادني من التفاعل البشرى في بنية المرافق الصحية لزيادة قدرتها علي التعامل مع الطالبات العالية.

ويختتم ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم حديثة قائلا :من الصعب محاكاة الواقع وتحدياته الغير متوقعة ولكن نحن نعمل على ايجاز ما يمكن العمل به فى الفترة الحالية ونسعى للتطور من أجل مستقبل افضل .

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