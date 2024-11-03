صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.93%، ليصل إلى مستوى 30,942.98 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.04%، وصولًا إلى مستوى 3,200.99 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.2%، وصولًا إلى 8,125.6 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.16%، ليصل إلى مستوى 11,355.44 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.88%، ليصل إلى مستوى 38,361.63 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.93%، مسجلًا 13,579.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.56%، وصولًا إلى 6,664.72 نقطة.