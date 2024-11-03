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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي: مقتل 27 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة شبيلى الوسطى

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي اليوم /الأحد/ مقتل 27 إرهابيا في عملية عسكرية جرت في منطقة ياقلي بمحافظة شبيلي الوسطى، جنوب شرق البلاد.
وأوضح الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن تنفيذ العملية العسكرية استغرق أكثر من 12 ساعة، واستهدف تجمعا للإرهابيين، كما أسفرت عن تدمير المركبات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة الإرهابيين.

الجيش الصومالى عملية عسكرية منطقة ياقلي