الجيش الصومالي: مقتل 27 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة شبيلى الوسطى

أعلن الجيش الصومالي اليوم /الأحد/ مقتل 27 إرهابيا في عملية عسكرية جرت في منطقة ياقلي بمحافظة شبيلي الوسطى، جنوب شرق البلاد.

وأوضح الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن تنفيذ العملية العسكرية استغرق أكثر من 12 ساعة، واستهدف تجمعا للإرهابيين، كما أسفرت عن تدمير المركبات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة الإرهابيين.