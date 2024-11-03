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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس سنة مع الشغل لرئيس شركة لحيازته حشيش بقصد التعاطي

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس شركة، بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الكوكايين، والحشيش والقنب في مطار القاهرة.

ألقت قوات الأمن بميناء القاهرة الجوي، القبض علي المتهم أ .س  ،في الرحلة القادمة من نيويورك، وأثناء إنهاء إجراءات وصول المتهم وتمرير الحقائب خاصته على جهاز اكس راي عثر بها على بعض من الكثافات

وبتفتيش حقائب المتهم عثر بها على عدد 3 أكياس بها نبات القنب، وعدد من الأكياس بها مسحوق أبيض اللون لجوهر الكوكايين المخدر و أكياس بها حلوى بداخلها ،مادة مخدرة و سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر.

بإجراء التحريات، توصلت إلى أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

محكمة جنايات القاهرة رئيس شركة الكوكايين الحشيش مطار القاهرة