تعليم الفيوم يعلن عن شروط الإعارة للمعلمين للخارج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن التقديم للإعارات بديوان المديرية وأقسام الإعارات بدواوين الإدارات التعليمية، خلال الفترة من الأحد 3 / 11 / 2024م حتى الخميس 16 / 1 / 2025م تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف ومتابعة الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية ، والأستاذة أماني عزت مدير إدارة الإعارات بالمديرية.

شروط التقديم للإعارة :-

أولاً الدرجه المالية : أن يكون المتقدم للإعارة مقيداً على درجه مالية مدرجة بموازنة التربية والتعليم.

ثانياً مده العمل : لا تقل عن ٣٦ شهرًا.

ثالثاً السن : ألا يزيد السن عن ٥٦ عاماً للمتقدم للإعارة لجميع الوظائف تحتسب من أول أكتوبر من العام الذى يتقدم فيه للإعارة.

رابعاً خاص بالذكور : أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو خلال فتره الاحتياطي.

خامساً خاص بالإناث: موافقة الزوج كتابياً طوال فترة الإعارة مع عدم إصطحاب الأطفال.

سادساً الصلاحية للسفر : شهادة طبية موثقة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للإعارة للسفر .

سابعًا درجه الكفاية: أن يكون تقرير كفايته كفء عن آخر عامين دراسيين أما إذا كان فى إعاره و تم قطعها فيحسب له آخر تقريرين كذلك المجند قبل التعيين تقدر كفاءته بجيد حكماً أما المجند أثناء العمل تقدر بكفء أو ممتاز حكماً وكذلك المستدعى للإحتياط تقدر كفاءته بكفء أو ممتاز حكماً.

الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارة :

* صورة من الأمر التنفيذي

* صورة من الرقم القومي

* صورة جواز سفر ساري

* صورة من المؤهلات طبق الأصل

* بيان حالة إلكتروني معتمد

* آخر تقريرين.

* رسوم قدرها ( ٢٠٠ ) جنية للدول العربية و ( ٤٠٠ ) جنية للدول الغير ناطقة بالعربية

* ٣ طوابع مهن تعليمية للذكور + طابع مهن طبية

* ٤ طوابع مهن تعليمية للإناث + طابع مهن طبية

* صورة بطاقة ( الزوج للمتزوجة )

* صورة بطاقة ولي الأمر ( لغير المتزوجة ).