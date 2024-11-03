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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة السينمائي لإعلان تفاصيل دورته الـ 45

حسين فهمي رئيس المهرجان
حسين فهمي رئيس المهرجان
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تعقد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، والناقد السينمائي عصام ذكريا مدير المهرجان، مؤتمراً صحفياً اليوم بأحد فنادق القاهرة، لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بدورة المهرجان الـ ٤٥.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي، عن قوائم الأفلام السينمائية المشاركة خلال فعاليات الدورة الـ ٤٥، والدول المشاركة والحضور من نجوم السينما العربية والعالمية.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدد كبير من الجلسات الحوارية، والندوات والفعاليات الفنية، خلال أيام المهرجان في دورته الـ ٤٥.

يشار أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية الدولية، ويقدم من خلاله تبادل كبير للثقافات الفنية المختلفة، وعرض الكثير من الأفلام السينمائية من كل أنحاء العالم، ويقام المهرجان في الفترة من ١٣ إلي ٢٢ نوفمبر.

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