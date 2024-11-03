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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شخص لقي مصرعه من الطابق الخامس بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بزهراء مدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات التحريات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة اسفل عقار بشارع حسني مبارك متفرع من شارع الميثاق.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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