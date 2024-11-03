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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نسعى لرفع مستوى التعاون الأمني مع كوريا الجنوبية

بوريل
بوريل
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أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد عزمه العمل من أجل رفع مستوى التعاون في مجال الأمن بين التكتل وكوريا الجنوبية خلال زيارته الحالية لسول، وذلك في منشور له بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال بوريل - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أصبحا شريكين وثيقين وحققا تقدما كبيرا على مدار السنوات الماضية في مجالات عدة أبرزها الشراكات الرقمية والخضراء، مضيفا أنه سيعمل خلال زيارته الحالية لسول من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع.
وكان بوريل قد أدان بشدة الأسبوع الماضي نشر كوريا الشمالية لقوات في روسيا، ووصف زيارته المرتقبة إلى سول بأنها فرصة مهمة تأتي في الوقت المناسب لمناقشة هذه التطورات المثيرة للقلق.

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل مجال الأمن كوريا الجنوبية