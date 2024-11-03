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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يمنع طلابا بالبلدة القديمة من الوصول إلى مدرستهم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية من الوصول إلى مدرستهم في حارة جابر بالبلدة القديمة، بسبب إغلاق الطريق بالأسلاك الشائكة.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف جابر - أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق نحو المدرسة بالأسلاك الشائكة، فيما تجمع أكثر من 40 طالبا قرب الشارع الذي لا يبعد أكثر من 30 مترا عن مدرستهم، دون تمكنهم من الوصول إليها.
وأشارت إلى أن الاحتلال كان يغلق الشارع ويمنع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم خلال فترة "الأعياد اليهودية" لتأمين وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية حارة جابر