الاحتلال الإسرائيلي يمنع طلابا بالبلدة القديمة من الوصول إلى مدرستهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية من الوصول إلى مدرستهم في حارة جابر بالبلدة القديمة، بسبب إغلاق الطريق بالأسلاك الشائكة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف جابر - أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق نحو المدرسة بالأسلاك الشائكة، فيما تجمع أكثر من 40 طالبا قرب الشارع الذي لا يبعد أكثر من 30 مترا عن مدرستهم، دون تمكنهم من الوصول إليها.

وأشارت إلى أن الاحتلال كان يغلق الشارع ويمنع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم خلال فترة "الأعياد اليهودية" لتأمين وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي.