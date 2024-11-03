"رئيس سلامة الغذاء" يلتقى وفد مديرية الثروة الحيوانية بكردستان

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وفد المديرية العامة للثروة الحيوانية بإقليم كردستان العراق وذلك في إطار زيارة الوفد الحالية لمصر خلال الفترة من 2 – 6 نوفمبر الجاري.

حضر اللقاء من الجانب العراقي المهندس راية ر سليم مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان، والمستشار ازاد صابر مدير عام المتابعة والتخطيط، والمهندس فراس صديق مدير عام الثروة البيطرية.

كما حضر اللقاء أعضاء من المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومشروع الإصلاح التجاري والتنمية (ترايد) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور طارق الهوبي بوفد إقليم كردستان، مشيرًا إلى أهمية إقليم كردستان كأحد الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الهوبي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابي والخدمي للحفاظ على سلامة الغذاء في ضوء رؤية مصر 2030 ورؤية إفريقيا 2036 ، مشيرًا إلى جهود الهيئة المستمرة للنهوض بمنظومة سلامة الغذاء.

و قد تناول الاجتماع بحث سبل إعادة فتح أسواق إقليم كردستان أمام صادرات المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني المعالجة حرارياً مثل منتجات ) الألبان، و اللحوم و الدواجن المصنعة، و البيض المبستر ) ، حيث استعرض الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة منهجية وآلية عمل الهيئة بالرقابة على جميع المنتجات الغذائية بدءً بالمادة الخام المستخدمة في التصنيع مرورًا بالعمليات التصنيعية وانتهاءً بالمنتج النهائي المُعد للتداول، وكذا طرق وآليات التحاليل للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء.

من جانبه أشاد المهندس راية ر سليم مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بدور هيئة سلامة الغذاء بمصر كهيئة معنية بإدارة منظومة انتاج وتداول الغذاء، معربًا عن حرص إقليم كردستان على تعزيز أواصر التعاون المشترك.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات الغذائية بين مصر وكردستان خلال المرحلة المقبلة.