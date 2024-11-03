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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة القناة تطلق مبادرة "جيل جديد من التمريض" لدعم الممرض المبتكر وبناء مستقبل صحي مستدام

جامعه قناه السويس
جامعه قناه السويس
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أعلنت كلية التمريض بجامعة قناة السويس عن انطلاق مبادرة "جيل جديد من التمريض"، وذلك بالتعاون مع جمعية إنسا ENSAA الطلابية - فرع الإسماعيلية، تحت شعار "نحو ممرض مبتكر وكوكب أخضر، صحي ومستدام".

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.٠

كما يأتي هذا الحدث تحت إشراف الدكتورة إيناس عبدالله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة هناء السيد أمين، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية ورئيس المبادرة، والدكتور غنيم السيد غنيم، المشرف العام لجمعية إنسا بفرع الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المبادرة كل يوم اثنين لمدة شهر، بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر 2024، وذلك من الساعة 1:00 ظهرًا حتى الساعة 3:00 عصرًا، بمدرجات المبنى التعليمي بكلية التمريض.

والدعوة مفتوحة لكافة طلاب الكلية والمعهد الفني للتمريض للمشاركة في هذا البرنامج التنموي.

تتيح المبادرة للطلاب فرصة الحضور المباشر أو المشاركة عبر الإنترنت، مع توفير شهادات للحضور تقديرًا لمساهماتهم في هذا الحدث الذي يسعى لتعزيز مهارات التمريض لدى الأجيال الصاعدة وتشجيعهم على تبني الابتكار واستدامة البيئة الصحية.

الإسماعيلية الدكتور ناصر مندور التعليم والطلاب المعهد الفني للتمريض المشرف العام إنطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان