أستاذ علاقات دولية: المجتمع الأمريكي منقسم.. وتخوف ترامب من التزوير طبيعي

قال الدكتور عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الأمريكي منقسم، وتخوف ترامب من التزوير أمر طبيعي ومنطقي، مشيرا إلى وجود استقطاب كبير وتستعمل كل الأدوات دون أي تحفظ للفوز بهذه الانتخابات غير التقليدية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه فيما يتعلق بالتزوير فتاريخ الانتخابات الأمريكية شهد شيء من هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك برلماني ألماني من الذين كانوا مشرفين على الانتخابات السابقة بين بايدن وترامب، أكد أن هناك عمليات تزوير حدثت والتي كانت تميل إلى حد ما إلى ترامب، بالإضافة إلى التزوير بأماكن نائية لا توجد عليها رقابة كبيرة".

وتابع: "الصراع كبير والاختلاف بين وجهات النظر كبير للغاية والمجتمع الأمريكي منقسم بشكل كبير وحاد".