المنافسة تشتد قبل الانتخابات الأمريكية.. وشبح أحداث الكابيتول يخيم على واشنطن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "المنافسة تشتد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. وشبح أحداث الكابيتول يخيم على واشنطن".

وقال التقرير: "مع بدء العد التنازلي للانتخابات الأمريكية تشتد حدة المنافسة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب حيث يسعى كل منهما لإحراز التفوق في السباق الرئاسي المقرر انطلاقه في الخامس من نوفمبر".

وأضاف: "هذه الانتخابات تكتسب اهتماما عالميا إذ انها تأتي وسط تحديات استثنائية تواجهها الولايات المتحدة التي تمثل أحد أقوى اقتصاديات العالم وأكبر القوى العسكرية، وتتضاعف أهمية هذا السباق بسبب التباين العميق في مواقف المرشحين التي تخص قضايا ملحة تلقي بظلالها على الساحة الدولية، بدءا من النزاعات في الشرق الأوسط مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى قضايا التغير المناخي وحرية التجارة العالمية وحقوق الإنسان".

وتابع: "وبين نهج هاريس الديمقراطي ورؤية ترامب الجمهورية تتعدد الرؤى وتتصاعد الاختلافات ما يعكس السباق الأشد إثارة في السنوات الأخيرة".