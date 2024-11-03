5 مراحل تحدد انتخاب رئيس الولايات المتحدة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "خمس مراحل تحدد انتخاب رئيس الولايات المتحدة".

وقال التقرير: "يتم انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة عبر عدة مراحل تبدأ بانتخابات التصفيات داخل الأحزاب السياسية وتنتهي بمرحلة انتخابات الهيئة الانتخابية، ففي المرحلة الأولى يشكل الراغبون في الترشح لجنة استكشافية لحشد التأييد لأنفسهم بين أنصارهم بالحزب وإذا اعتقدوا أنهم يتمتعون بتأييد يكفي لخوضهم الانتخابات يخطرون السلطات الفيدرالية اعتزامهم ترشيح أنفسهم".

وأضاف: "وفي المرحلة الثانية يتم اخيار مرشح الحزب الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية أمام مرشح الأحزاب المنافسة، وتبدأ الانتخابات التمهيدية بالولايات الأمريكية في شهر يناير من عام الانتخابات، حيث يخوض المرشحون منافسة ضد زملائهم من أعضاء الحزب نفسه للفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "المرحلة الثالثة يتم فيها تنظيم مؤتمرات الأحزاب، وفي الرابعة يكثف المرشحون المتنافسون من الأحزاب السياسية الأمريكية المختلفة تركيزهم على الحملة الانتخابية، وفي الخامسة والأخيرة يطلق عليها الانتخابات العامة".