في استطلاع "صادم".. هاريس تتقدم على ترامب في ولاية أيوا

كشف استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا الأمريكية تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس على منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "دي موين ريجستر" في أيوا ومؤسسة "ميدياكوم" الإعلامية، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47 بالمئة مقابل 44 بالمئة في أيوا، بحسب موقع /أكسيوس/ الأمريكي.

ووصفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية نتائج هذا الاستطلاع بأنها "صادمة"، إذ كان ينظر إلى ولاية أيوا على نطاق واسع على أنها ولاية "حمراء" مضمونة للمرشح الجمهوري خلال هذه الانتخابات.

وبحسب الاستطلاع الجديد، الذي أجري خلال الفترة من 28 إلى 31 من الشهر الماضي، بين 808 من الناخبين المحتملين في أيوا - تتقدم هاريس بنسبة 20 نقطة مئوية على ترامب بين النساء، كما أنها خفضت من تقدم ترامب بين الرجال إلى النصف منذ سبتمبر الماضي.

