تداول 12 ألف طن 677 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع و677 شاحنة و100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و307 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع و370 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة دليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكب بموانيها.