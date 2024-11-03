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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن 677 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع و677 شاحنة و100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و307 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع و370 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة  دليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكب بموانيها.

الصادرات السفينة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات