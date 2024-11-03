دفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، إثر تعرضه لحادث ودهسه أسفل عجلات سيارة ملاكي بمدينة نصر، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة وفر هارباً مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حملة ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.