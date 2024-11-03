الحرس الثوري الإيراني: إيران والمقاومة ستوجه ردا قاسيا إلى أمريكا وإسرائيل

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إلى أنه " نحذر واشنطن والكيان الصهيوني بأن المقاومة الإسلامية ستوجه ردا قاسيا لجبهة الشر"، معتبرا ان "المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا".

واكد سلامي أن "إيران والمقاومة ستتجهزان بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان بلا شك ردًا ساحقًا على ما تفعلانه ضد إيران، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنّ ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في "أضرار محدودة"، في أول ضربة مُعلنة رسميًا على العمق الإيراني بشكل مباشر.

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، نفذت نحو 100 طائرة مُقاتِلة سلسلة من الضربات المركزة على عشرات الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الإيرانية، على مسافة تزيد على 1600 كيلومتر من إسرائيل.

واستمرت العملية العسكرية لما يقرب من أربع ساعات، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ الهجوم الإسرائيلي كان مخططًا له أنّ يكون "حدثًا ليليًا واحدًا".