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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "خطة النواب" تناقش تنفيذ توصياتها بموازنة التربية والتعليم

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

وتعقد لجنة الـخــطــة والــمــوازنــة اجتماعا اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب