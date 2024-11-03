اليوم.. "خطة النواب" تناقش تنفيذ توصياتها بموازنة التربية والتعليم

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

وتعقد لجنة الـخــطــة والــمــوازنــة اجتماعا اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.