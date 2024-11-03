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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وبيت لاهيا ورفح

قصف للاحتلال الإسرائيلي
قصف للاحتلال الإسرائيلي
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استشهد 9 فلسطينيين، اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا آخر في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد مواطن، وأصيب آخران في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و314 فلسطينيا، وإصابة 102 ألف و19 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

قصف للاحتلال الإسرائيلي جباليا بيت لاهيا