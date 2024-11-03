اليوم.. "تعليم النواب" تناقش بيان وزير التربية والتعليم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي ألقاه أمام المجلس يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2024، وذلك بحضــور محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتجتمع لجنة التعليم اليوم لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مكرم رضوان بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية تسمح بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل لظروف خاصة من المستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى إلى أقرب مستشفى مركزي، وضعف تدريب أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية مما يؤثر سلباً على كفاءة الأطباء الشباب وخاصة أن العام الحالي سيكون لدينا دفعات خريجين مخطط لهم عامان تدريب امتياز على حساب سنة دراسية وفقاً لبرنامج (2+5).

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى جامعة المنيا ودعمها بالأجهزة والمستلزمات والأشعة المقطعية اللازمة، وسرعة إنشاء مستشفى الأطفال والأورام ودعم مستشفى القلب والصدر بالأجهزة، وطلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد نشأت العمدة بشأن النقص في عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، وبشأن عدم وجود مستشفى (استقبال وطوارئ – حروق) بمستشفيات جامعة المنيا.