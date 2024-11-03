أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 699 ألفا و90 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الأحد/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 699 ألفا و90 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" - أن الجيش الروسي تكبد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1410 جنود ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و182 دبابة، و18 ألفا و523 مركبة مدرعة، و20 ألفا و86 من النظم المدفعية، و1244 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و994 من أنظمة الدفاع الجوي، و2629 من صواريخ كروز، و369 طائرة مقاتلة، و329 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و584 من المعدات الخاصة، وغواصة واحدة، و28 ألفا و160 من المركبات وخزانات الوقود، و18 ألفا و187 طائرة بدون طيار".