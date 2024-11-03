مكتبة مصر الجديدة تعلن تنظيم أنشطة فنية وثقافية خلال نوفمبر

تنظم مكتبة مصر الجديدة عددا من الأنشطة خلال شهر نوفمبر الحالي، فى مقدمتها حفل توقيع ومناقشة كتاب " مازلت انا " للكاتبة امل حجازى ، ندوات فلكية ، عروض مسرحية، معارض فنون تشكيلي، واليوم العالمى للتضامن مع القضية الفلسطينية ، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،والمنتدى المصرى للاعلام وعدد من الندوات فى مقدمتها ندوة العلاقات السامة ؛ بالإضافة إلى مجموعة من الدورات الفنية والرياضية.

وتنظم مكتبة المستقبل عددا من الندوات تتناول اضطرابات النوم ، الدراما السحرية، وعرض ومناقشة عدد من الأفلام العالمية مثل فيلم الفتاة المجهولة وفيلم ارميجادون وحزمة من معارض تشكيلية، ودورات موسيقية ورياضية متنوعة.

ويواصل مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) ، برامجه من الفعاليات التى تنظم خصيصا للطفل وتطلقها خلال شهرنوفمبر الجارى، والتى تتميز بكم كبير من عناصر المرح و التشويق والإمتاع، لتستخدم من خلالها أحدث الوسائل التربوية والتعليمية، وتتبع في تنفيذها مختلف التقنيات المعاصرة وأساليب علمية جديدة للابتكار والإبداع.

بينما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل حزمة من الفعاليات من بينها ندوة الأمراض المعدية ، اليوم الدولى للتضامن مع القضية الفلسطينية ، ويوم اليتيم ، وفعاليات لذوى الاحتياجات الخاصة، ومحاضرات عن مرحلة المراهقة المبكرة ، بالإضافة إلى الرحلات التعليمية.