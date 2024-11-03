اليوم.. مباحثات مصرية مهمة مع صندوق النقد الدولي

تجرى كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للإطلاع على كافة ملفات العمل الاقتصادى ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية فى البرنامج الحالى بقيمة 8 مليارات دولار.

وسيتم عقد مؤتمر صحفى اليوم بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.

وأضاف الرئيس السيسي مؤخرا : لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال “لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.

وتابع الرئيس السيسي: “لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي أمر مهم للحكومة إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.

وأكد السيسي، أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويا لمواجهة حجم الخريجين الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.

ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5% مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وعن قناة السويس قال الرئيس السيسي: “فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر وقد تمتد الأزمة لعام إضافي”.