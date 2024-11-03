طلب إحاطة بشأن تأخر تطوير كوبري المشاة في دمياط

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية بشأن عدم إستجابة وزارة الري والموارد المائية ومديرية الري لطلب تعديل وتحسين كوبري المشاة فوق ترعة الوسطاني مابين عزب العرب والإبراهيمية البحرية بدمياط.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن كوبري المشاه يعتبر هو الكوبري الوحيد لنقل الطلبة والموظفين والعمالة والموتوسيكلات، مؤكدة أنه كوبري متهالك تماما ويمثل خطورة شديدة على المواطنين بسبب ضعفه وتهالك أجزاءه وميله على المصرف.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المواطنين يعانون من الصعوبة في المرور على الكوبري نظرا لتهالك الكوبري ، هذا بالإضافة إلى هناك تخوف علي حياة الأطفال ، خاصة في فترة المدارس، مشيرة إلى أنه تم دراسة تطوير هذا الكوبري عدة مرات ويتم تأجيله بدون سبب.

وطالبت في ختام بيانها وزارة الري والموارد المائية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير كوبري المشاة فوق ترعة الوسطاني مابين عزب العرب والإبراهيمية البحرية بدمياط ، حفاظا على أرواح المواطنين.