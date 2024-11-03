أسعار الذهب اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 3 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4297 جنيها للشراء، 4309 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3939 جنيها للشراء، 3950 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3760 جنيهات للشراء، 3770 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3223 جنيها للشراء، 3231 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2507 جنيها للشراء، 2513 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30080 جنيها للشراء، 30160 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 133656 جنيه للشراء، 134012 جنيها للبيع.