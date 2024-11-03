الجيش الإسرائيلي: فقدان الاتصال بمسيرة عبرت لمرتفعات الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الأحد/ أن طائرة بدون طيار عبرت إلى مرتفعات الجولان الجنوبية قبل قليل؛ حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات وسط الحادث، قبل فقدان الاتصال بالجهاز.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إنه لم يتم تحديد أي آثار للمسيرة، ولا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات، مرجحا تحطمها في منطقة مفتوحة.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في عكا ومنطقة حيفا، بالإضافة إلى العديد من المجتمعات القريبة، حيث يبدو أن منطقة الجليل تتعرض لهجوم صاروخي.

كما دوت صفارات الإنذار في العديد من المجتمعات القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان، محذرة من إطلاق صواريخ قادمة.