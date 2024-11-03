يعتمد على الذكاء الاصطناعي.. نظام برمجي طبي جديد لتحسين عمليات جراحة العيون

أعلنت جامعة فولغوغراد التقنية الروسية عن تطوير نظام برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يستخدم في تحسين عمليات جراحة العيون، وفقا لما نشرته مجلة تاس .

قال رئيس مختبر Visdom التابع للجامعة ألكسندر زوبكوف:تمكن الخبراء والباحثون من تطوير نظام طبي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يساعد الأطباء في إجراء عمليات استبدال عدسة العين في حالات الإصابة بمرض عتامة العين أو ما يعرف بـ "Cataract" و استخدامه يجعل من الممكن زيادة كفاءة التدخلات الجراحية بنسبة تصل إلى 91٪.

وأضاف: إلى جانب وظائفه الأساسية كنظام طبي مثل إنشاء التقارير الطبية وتخزين بيانات المرضى وجمع الإحصائيات يمكننا نظام LensCalc أيضا من تجميع بيانات الخبرات الطبية وبالتالي استطعنا تطوير طريقة شكلت الأساس لوحدة نظام التوصيات لدينا لمساعدة الطبيب على تحديد الطاقة البصرية للعدسة داخل العين وهذا ضروري عند استبدال عدسة العين المصابة بعدسة أخرى.

وأشار إلى أن النظام الجديد تم تطويره لصالح مركز "فيودوروف" لجراحات العيون الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية وعمل عليه علماء من جامعة فولغوغراد التقنية وجامعة فولغوغراد الطبية الحكومية وشارك في المشروع جراحون من مركز "فيودوروف".

ونوه مطورو البرنامج الجديد إلى أن القرارات بشأن استبدال عدسة العين في حالات كانت تتخذ سابقا فقط على أساس الخبرة الطبية وبفضل النظام الجديد سيحصل الطبيب الذي سيجري العمليات الجراحية للعين على نظام توصيات يجمع الخبرات المتراكة للأطباء.

ويستخدم هذا النظام حاليا في فرع مركز "فيودوروف" الروسي لجراحات العيون الدقيقة في فولغوغراد ومنذ بداية العام الجاري وبفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المركز فإن زيادة كفاءة التدخلات الجراحية زادت من 73.5% إلى 91% ويتم التخطيط لاستخدام هذا النظام في فروع المركز الأخرى في مختلف المناطق الروسية.