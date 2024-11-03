زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان

ضرب زلزال مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأحد وسط تحذيرات للسكان وفقا لما نشرته مجلة "إرنا".

وقع الزلزال على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5:15 فجر اليوم (التوقيت المحلي).

وقال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني إن الزلزال أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه إلا أن التيار الكهربائي عاد لاحقا إلى معظم أجزاء المدينة.

وأشار إلى أن صوت الزلزال كان رهيبا وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم.

وأضاف خاني أن رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة.

وتتعرض إيران من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد عام 1990 أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.