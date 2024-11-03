اليوم.. محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى المطرية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية.

بدأت الواقعة بورد معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين داخل العقار، وضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار"ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قراراها السابق.