الانتخابات الأمريكية 2024.. كم عدد الناخبين في الولايات المتحدة وموعد فتح الاقتراع؟

رغم أن موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية رسميًا هو الثلاثاء المقبل، إلا أن ملايين الأمريكيين أدلوا بأصواتهم بالفعل، ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة الجمعة أدلى أكثر من 65 مليون ناخب بأصواتهم فى التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية، قبيل موعدها الثلاثاء المقبل.

عدد الناخبين بالانتخابات الأمريكية

وبحسب المعطيات التي نشرتها جامعة فلوريدا أدلى 34 مليون شخص بأصواتهم فى صناديق الاقتراع و31 مليون شخص عبر البريد الإلكترونى، ويبلغ عدد الناخبين في الولايات المتحدة 244 مليون ناخب.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وصلت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت لأرقام قياسية حيث بلغت 66.6 بالمئة، أي ما يقرب من 159 مليون شخص.

الرئيس الأمريكى جو بايدن

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الاثنين الماضي.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

الانتخابات الأمريكية 2024

يشار إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستقبال واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية في تاريخها المعاصر، حيث يتواجه الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كامالا هاريس في سباق يتميز بتقلبات وتحولات غير مسبوقة، ما يضع مستقبل السياسة الأمريكية على المحك.

يذكر أنه ستُجرى الانتخابات في يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، حيث سيصوّت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

موعد فتح لجان الاقتراع

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته يوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهورى دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

وتفتح معظم الولايات صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن بعضها يبدأ التصويت في وقت مبكر يصل إلى 5 صباحًا أو في وقت متأخر يصل إلى 10 صباحًا.