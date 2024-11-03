ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024| استطلاع: ترامب يتقدم في ولاية أيوا بـ 53% مقابل 43% لـ هاريس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة إيمرسون كوليدج بولنج، للناخبين المحتملين في ولاية آيوا الأمريكية، أن 53% يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب و43% يؤيدون نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئاسة في عام 2024.

الانتخابات الأمريكية 2024

وأن هناك ثلاثة في المائة غير حاسمين موقفهم، بينما 1% يخططون للتصويت لحزب ثالث،مع الأخذ في الاعتبار دعم الناخبين غير الحاسمين، يرتفع الدعم الإجمالي لترامب إلى 54% وهاريس إلى 45%.

 دونالد ترامب

وقال سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمؤسسة إيمرسون كوليدج بولنج: "يدعم كل من الناخبين من الإناث والذكور في ولاية آيوا ترامب، النساء بهامش خمس نقاط، 51% مقابل 46%، والرجال بهامش كبير يبلغ 17 نقطة، 56% مقابل 39%. كما يتقدم ترامب بين المستقلين، 53% مقابل 36%".

الانتخابات الأمريكية 2024 الانتخابات الامريكية أخبار الانتخابات الأمريكية انتخابات أمريكا هاريس وترامب رئيس أمريكا القادم انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا تنتخب