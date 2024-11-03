الانتخابات الأمريكية 2024| الممثل هاريسون فورد يعلن دعمه لـ كاملا هاريس

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 04:29 ص

أعلن الممثل هاريسون فورد، المعروف بأدواره المميزة في أفلام إنديانا جونز وستار وورز، تأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

الممثل هاريسون فورد يؤيد هاريس

يشار إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستقبال واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية في تاريخها المعاصر، حيث يتواجه الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كامالا هاريس في سباق يتميز بتقلبات وتحولات غير مسبوقة، ما يضع مستقبل السياسة الأمريكية على المحك.

الانتخابات الأمريكية 2024

يذكر أنه ستُجرى الانتخابات في يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، حيث سيصوّت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.