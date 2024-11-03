الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب: هاريس أسوأ شخص تسلم مهام نائب الرئيس للولايات المتحدة

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 03:46 ص

قال المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب،:«إن كامالا هاريس أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس بالولايات المتحدة الأمريكية »، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وتعهد ترامب - في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا مساء السبت، بالعمل على إنهاء التضخم في البلاد بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه سيقوم بالتخلص من "الأشرار" الذين يحكمون هذا البلد - على حد قوله -، لافتا إلى أنه سيقوم بحماية حقوق الآباء وتحسين جودة التعليم.

وكانت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تعهدت، في وقت سابق اليوم، بالعمل على وقف الحرب في الشرق الأوسط إن فازت بمنصب الرئيس.