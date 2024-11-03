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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في مخيم جباليا شمالي غزة

قوات الاحتلال تنسف
قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية
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كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وق سابق، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وسائل إعلام فلسطينية قوات الاحتلال مباني سكنية مخيم جباليا شمالي غزة