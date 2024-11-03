الانتخابات الأمريكية 2024.. عضو بالحزب الجمهوري: فوضى في التصويت المبكر بالولايات المتأرجحة

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 03:12 ص

قالت جينجر تشابمان، عضوة بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام تشهد العديد من التغيرات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفوضى في التصويت المبكر بالولايات المتأرجحة.

وأضافت «تشامبان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتائج استطلاعات الرأي متقاربة للغاية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس حتى مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أن حملة ترامب حثت كل الناخبين أن يذهبوا إلى الإدلاء بأصواتهم مبكرًا.

وتابعت عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: «الوضع سيختلف في هذه الانتخابات على عكس الانتخابات الأمريكية السابقة التي فاز بها جو بايدن، والجميع ينتظر 5 نوفمبر لنرى كيف ستجري هذه الدورة الانتخابية، ومن سيفوز بها»، لافتة إلى أن كامالا هاريس متفوقة من ناحية التأييد من النساء وترامب يحاول تعويض هذا النقص بالأصوات المترددة.