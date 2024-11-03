الانتخابات الأمريكية 2024| انقسام الجالية العربية في ميشيجان بين ترامب وهاريس

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 03:06 ص

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية ميشيجان الأمريكية، إن ميشيجان من الولايات المتأرجحة الهامة للغاية، وهناك استقطاب كبير ما بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، لأصوات العرب والمسلمين، فالكثافة العددية قد ترجح كفة عن أخرى.

أضاف «نور الدين»، خلال رسالة على الهواء، أنه متواجد الآن في مدينة ديربون، وتعد كبيرة، وبها أعداد غفيرة من الجالية العربية والمسلمة، وعقد منذ أيام قليلة لقاء بين «ترامب» وأبناء الجالية العربية والإسلامية، وأعلن بعضهم تأييده على الملأ ووضعوا له 5 نقاط ليحققها، من أبرزها وقف الحرب على غزة وأوكرانيا ومراعاة الأطفال المسلمين في المدارس والتعامل بشكل أفضل معهم، وخرج ترامب وصرح بأن هؤلاء لا يريدون شيئا إلا السلام.

ولفت إلى أنه عندما توجه لمدينة ديربون، التقى بعض الأفراد، وشاهد انقسام كبير في الجالية هناك، فمنهم من يذهب لترامب وآخرين يدعمون هاريس، لكن الأبرز أن هناك فئة بعينها لن تذهب لكليهما، بل أعلنوا دعمهم لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين.





