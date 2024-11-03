لخفض الكولسترول وتجنب أمراض القلب.. احرص على تناول هذا النبات

هناك من يعاني من أمراض القلب وقد يرجع ذلك إلي مستوي الكوليسترول في الدم والكوليسترول “يعرف بأنه بروتين دهني يتراكم على سطح الجدران الداخلية لشرايين الدم الذي عن وجوده وزيادة نسبته في الدم يؤدي إلى إصابة الأوعية الدموية التي تتسبب في أمراض القلب”.

وعلى ذلك فتناول بعض الخضروات التي تساهم في انخفاض الكولسترول في الدم الذي عنه يحفظ الجسم من أمراض القلب.

وطبقا لموقع "نوفوستي " أعلن دكتورة "ماريا كالوستينا " اخصائي الغدد الصماء عن ذلك المنتج الذي يساهم في خفض نسبة الكوليسترول " الذي عنه يقل التعرض لأمراض القلب وقد اعلنت عنه بأنه "اليقطين".

اليقطين

يعرف اليقطين بأنه "قرع العسل "كما يعرف بالقرع البلدي ويوصف بشكله الدائري الناعم فضلا عن أنه منه المضلع وقد تتراوح ألوانه ما بين الأصفر الغامق والبرتقالي وقشرته سميكة اذ يحتوي على البذور واللب هذا عن القطين.



توضح “ماريا” بعد اجراء ابحاث وتجارب عليه بأنه يشكل فيتامين إذ يساهم في خفض الكوليسترو ل بالدم فضلا عنه انه له فوائد كثيرة منها أنه يسرع من عمليات التمثيل الغذائي فضلا عن أنه يحرق الدهون بالجسم التي عن حرقها تنخفض نسبة الكوليسترول.



وأضافت أن فوائده لا تقتصر على ذلك بل تمتد أن تعالج هشاشة العظام وللاطفال تشكل ماده هامة جدا لتجنب إصابته بالشلل في سن صغيرة .

موضحة بأن معالجته لهشاشة العظام وتقليل نسبة الكولسترول في الدم قد تأتي من احتوائه علي نسبة عالية من الزنك الذي يساهم بكون فيتامين في مكافحة الفيروسات التي قد يتعرض لها الجسم فضلا عن أنه يساهم بدوره في تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم الذي عنه يحقق تحسن للشعر، والاظافر

تنصح لما أوضحته من فوائد" عصير اليقطين" طبقا للدراسة والتجارب التي أجرتها بأنه يجب تناوله، والحرص على تناوله للحفاظ على الجسم من تعرضه لأمراض القلب إذ أنه بذلك التنظيم لمستوى الكولسترول يخفض نسبته التي عنها لا يتعرض الجسم لاي اصابة خاصه بالاوعيه الدمويه التي قد يترتب عليها امراض القلب.