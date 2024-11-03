الانتخابات الأمريكية 2024| الديمقراطيون يخشون خسارة ولاية ويسكونسن .. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 02:38 ص

قال ممدوح أبو الغنم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية ويسكونسون الأمريكية، إنه متواجد في مدينة ميلوكي، وتعد أكبر مدن الولاية، إذ يبلغ عدد سكان ويسكونسن حوالي 6 ملايين نسمة، لافتا أن الحزب الديمقراطي يشخى الخسارة في تلك الولاية، والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تواجدت هنا ليلة أمس، والأحد سيصل الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف «أبو الغنم»، خلال رسالة على الهواء، أنه نظرا لأن السبت عطلة نهاية الأسبوع عملت مراكز الاقتراع للتصويت المبكر لمدة 4 ساعات فقط، وتحدث مع الكثيرين ممن تواجدوا للتصويت أغلبهم لا يعجبهم هذا الانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي، فالانقسام واضحا من خلال استطلاعات الرأي حيث متقاربة للغاية في مدينة ميلوكي، وهذا أثر على الديمقراطيين بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن هذه المدينة إحدى المدن الهامة التي حسمت فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والإقبال هذه المرة كان من قبل الجمهوريين بشكل أكبر من الديمقراطيين، وهذا الإقبال يخشى منه الحزب الديمقراطي الآن، لذلك بدأوا في حشد الناخبين بشكل كبير.