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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. قلق أوروبي في حال فوز ترامب.. فيديو

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قال ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو، إن الاقتصاد الأمريكي واحد من أفضل الاقتصاديات في العالم، وأنه في حالة فوز كامالا هاريس المرشحة لانتخابات الأمريكية ستستمر فيما يفعله الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من سياسات وغيرها من الإجراءات ضد بعض الأشخاص المنافسين.

وأضاف «زونس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك قلق أوروبي من الحرب التجارية التي سيبدأها المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا فاز بالانتخابات الامريكية، والتي ستؤثر كثيرًا على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن ترامب لا يدعم الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة النظيفة، ولكن يدعم النفط والبترول، وهذا بالطبع سيوقف العديد من الأبحاث الجارية، وسيؤدي لمزيد من التدهور في التغيرات المناخية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو: «ترامب فشل في العديد من المرات، ولديه العديد من المشاكل القضائية ومشاكل لها علاقة بكبر السن والذاكرة»، مشيرًا إلى أن ترامب هدد في حالة فوزه بالانتخابات الأمريكية بأنه سيسجن معارضيه، وهذا أمر يرفضه الأمريكيين التقليديين على مدار العقود السابقة.

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