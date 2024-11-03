الانتخابات الأمريكية 2024.. واشنطن تخشى محاولات التدخل الخارجي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة تخشى محاولات للتدخل الخارجي في شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات الرئاسية وتنصيب الرئيس الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن "في حالة التأهب" لأي محاولات خارجية "لتهديد الولايات المتحدة أو زعزعة استقرار البلاد خلال الفترة الانتقالية".

وأضاف المسؤولون أن البنتاجون يركز اهتمامه على المخاطر المحتملة من جانب عدد من الدول، بما فيها إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين.

وقال مصدر عسكري رفيع للصحيفة إن البنتاجون يستعد "لعدد من السيناريوهات" التي قد تحدث في الفترة المذكورة.

وأشار مصدر آخر إلى أن الفترة الانتقالية المرتقبة ينظر إليها بمثابة "فترة المخاطر" على خلفية الأوضاع الدولية غير المستقرة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر الجاري. ومن المقرر تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير من العام المقبل.

وكانت روسيا والصين وإيران قد نفت في وقت سابق صحة اتهامات واشنطن لها بمحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية أو الشؤون الداخلية للولايات المتحدة بشكل عام.