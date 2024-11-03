استمرار مأساة المهاجرين.. العثور على جثمان آخر يرجح أنه لأحد المصريين الغارقين في سواحل ليبيا

أعلنت منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين الليبية، عن العثور على جثمان آخر على شاطئ منطقة كمبوت، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا غرب طبرق، اليوم، ويُعتقد أن هذا الجثمان قد يعود لأحد المهاجرين المصريين الذين كانوا على متن القارب الذي غرق ليلة الإثنين الماضي.

كان القارب يحمل 13 مهاجرًا مصريًا في طريقهم إلى أوروبا، وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركابه باستثناء ناجٍ واحد.

تم انتشال الجثمان بواسطة فريق الهلال الأحمر الليبي، وتم نقله إلى المشرحة بمركز طبرق الطبي للتعرف على هويته. في حين لم تُحدد مواصفات دقيقة للجثمان المستخرج، تُؤكد المنظمة على أهمية التعرف عليه لمساعدة عائلات المفقودين في معرفة مصير أحبائهم.

كما حذرت المنظمة أهالي طبرق من احتمال العثور على جثث أخرى على طول الساحل الشرقي للمدينة، داعية إياهم إلى إبلاغ السلطات فورًا عند ملاحظة أي جثة.

تعود تفاصيل الحادث إلى محاولة مجموعة من المهاجرين المصريين عبور البحر باتجاه السواحل الأوروبية، حيث تعرض القارب لعطل أدى إلى غرقه في المياه الإقليمية الليبية.

وتواصل الفرق المختصة جهودها للبحث عن ناجين أو انتشال جثث المفقودين، في ظل تزايد حوادث الهجرة غير الشرعية عبر هذا المسار البحري الخطير.