ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب ينتقد هاريس في تعاملها مع ملفي الاقتصاد والهجرة

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، يوم السبت، بمؤيديه في ولاية فيرجينيا، بتجمع هاجم فيه منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأبدى ترامب ثقته في الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية، وقال إنه موجود في فيرجينيا لاعتقاده بأنه قادر على الفوز بأصوات الولاية.

وتعهد الرئيس السابق بالعمل على إنهاء التضخم في الولايات المتحدة بعد انتخابه رئيسا.

وانتقد ترامب هاريس لطريقة تعاملها في ظل إدارة جو بايدن مع الملف الاقتصادي، وقال: "اقتصاد كامالا يدل ليس على علامات ركود وإنما كساد".

وأضاف ترامب أن المواطنين السود في أميركا يتأثرون بشدة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستولون على الوظائف والموارد.

المرشح الجمهوري الانتخابات الرئاسية الامريكية دونالد ترامب كامالا هاريس ملف الاقتصادوملف الهجرة